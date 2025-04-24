Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu 60. Kez Başlıyor

(İZMİR) - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen ve ülkenin en köklü uluslararası spor organizasyonları arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bu yıl 60'ıncı kez 27 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Tur, 8 gün boyunca 8 etapta Akdeniz'den Ege'ye uzanan bin 153 kilometrelik tarihi parkurda gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan ve "ProSeries" kategorisindeki Türkiye'nin tek bisiklet yarışı olma özelliğini taşıyan organizasyon, bu yıl 13 ülkeden 3 WorldTeam, 13 ProTeam, 7 Kıta Takımı olmak üzere toplam 23 takımı ve 161 bisikletçiyi ağırlayacak.

3 kıtadan 13 ülke, 23 takım, 161 sporcu

TUR 2025'e, ABD, Almanya, Belçika, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya, Kazakistan, Malezya, Norveç, Polonya ve Türkiye'den takımlar katılım sağlayacak. Organizasyonda, hem dünya bisikletinin deneyimli yıldızları hem de genç yetenekler mücadele edecek. Tırmanış ustaları ve sprinterler TUR'da 59. TUR'un genel klasman şampiyonu ve "profesör" lakaplı Frank Van den Broek (Team Picnic Postnl) ile genç yokuşçu Tibor del Grosso (Alpecin Deceuninck), tırmanış etaplarında öne çıkması beklenen isimler arasında yer alıyor. Sprinter kategorisinde ise Avrupa Şampiyonu Elia Viviani (Lotto) ile dört Tour de France etap zaferine sahip, klasik yarışların efsane ismi Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) dikkat çekiyor.

TUR'un en çok katılım gösteren takımları arasında 14. kez mücadele edecek XDS Astana Team ile VF Group Bardiani-CSF-Faizané öne çıkıyor. İspanyol temsilcisi Caja Rural-Seguros RGA 13. kez, ABD'den Team Novo Nordisk 10. kez ve Belçikalı Lotto takımı 11. kez TUR'da yer alacak.

Tüm dünyada 5 kıtada, 190 ülkede, 13 farklı dilde, 610 milyon haneye ulaşan canlı yayınlarıyla geniş bir izleyici kitlesine seslenen TUR, takım çalışması, taktiksel zeka ve bisiklet tutkusunu bir kez daha gözler önüne serecek.