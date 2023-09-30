Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları Ankara'da Sürdü
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, teşvik müsabakalarıyla ikinci gününde devam etti. Yıldız, genç, genç yetişkin, yetişkin ve profesyonel kategorilerinde yapılan yarışlarda toplam 315 at mücadele etti. Yarışmalar yarın tamamlanacak.
Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, teşvik müsabakalarıyla Ankara'da sürdü.
Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde devam eden organizasyonun ikinci gününde yıldız, genç, genç yetişkin, yetişkin ve profesyonel kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Organizasyonun ikinci gününde 115, 125 ve 135 santimetrede yapılan müsabakalarda toplam 315 at yarıştı.
Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları yarın tamamlanacak.
Kaynak: AA / Spor