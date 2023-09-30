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Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları Ankara'da Sürdü

Ankara Atlı Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası Engel Atlama Yarışmaları, teşvik müsabakalarıyla ikinci gününde devam etti. Yıldız, genç, genç yetişkin, yetişkin ve profesyonel kategorilerinde yapılan yarışlarda toplam 315 at mücadele etti. Yarışmalar yarın tamamlanacak.