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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Mete Gazoz'u kutladı

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hyundai Okçuluk Dünya Kupası finalinde Kanada'dan Eric Peters'ı 6-4 mağlup ederek altın madalyanın sahibi olan sporcumuz Mete Gazoz'u tebrik ediyoruz. Seninle gurur duyuyoruz Mete Gazoz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Spor

Fahrettin Altun Mete Gazoz Dünya Spor Haberler

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