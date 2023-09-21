Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Buse Torun Çavuşoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda altın madalya kazanan Buse Torun Çavuşoğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli güreşçimiz Buse Tosun Çavuşoğlu'nun dünya güreş şampiyonluğu Türk sporuna büyük bir gurur yaşattı. Bu başarısıyla ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etti. Kendisini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA