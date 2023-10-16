Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Letonya'yı 4-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takımı'mızı kutluyorum. Tebrikler bizim çocuklar.' ifadesini kullandı.

SİYASİLERDEN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NA TEBRİK MESAJLARI

Konya'da oynanan müsabakada Letonya'yı 4-0 yenerek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı için siyasiler tebrik mesajları yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından A Milli Futbol Takımı'nı tebrik ederek, "Letonya'yı 4-0 mağlup ederek EURO2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı kutluyor, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Bizim Çocuklar'a şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Bizim Çocuklar Gururumuzsunuz! EURO 2024 Avrupa Şampiyonası eleme maçında Letonya'yı mükemmel bir futbolla 4-0 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. EURO2024 Almanya'da başarılar" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EURO 2024 Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Bizim Çocuklar'ı tebrik ediyorum. Bizleri Almanya'da da en iyi şekilde temsil edeceklerini bildiğimiz, göğüslerinde taşıdıkları ay yıldızı bayrağımıza yakışır şekilde verecekleri mücadelelerinde bizim çocuklarla omuz omuza olacağız" açıklamalarında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Milli, Takım. Zafer en çok size yakışıyor... 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri grup karşılaşmasında Letonya'yı mağlup ederek EURO 2024 bileti almaya hak kazan A Milli Futbol Takımımızı kutluyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Bizim Çocuklar. Euro 2024 elemelerinde gruptan çıkma başarısı göstererek ülkemize bu sevinci yaşatan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek yıl, Euro 2024 sahalarındayız. Milli takımımız futbolumuzun gücünü bu kez Letonya karşısında gösterdi. Galibiyet yerinin Konya olması benim için ayrı bir keyif. Milli Takımımızı alkışlıyoruz. Futbol barıştır. Keşke dünyada barışı da alkışlıyor olsak" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusut Tekin ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Bizim Çocuklar. Almanyadayız… Almanya'da başarılar…" ifadelerini kaydetti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, maçı tribünden takip etti. Bakan Bak, A Milli Takımın galibiyeti sonrasında sosyal medya hesabından, "Şükürler olsun! Bizim Çocuklar" paylaşımı ve "Aç kapıyı Veysel Efendi @EURO2024" paylaşımlarında bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Letonya'yı 4-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyen A Milli Takımımızı kutluyorum. Tebrikler" ifadelerini kullandı.