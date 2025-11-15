Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan A Milli Takıma Tebrik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek, play-off etabını garantileyen A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu hikaye yeni zaferleri hak ediyor. İnancımız tam, yüreğimiz sizinle bizim çocuklar." ifadesini kullandı.