Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan A Milli Takıma Tebrik

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımını tebrik etti ve yeni zafere inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Bulgaristan'ı 2-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "2026 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'ı 2-0 mağlup ederek, play-off etabını garantileyen A Milli Futbol Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bu hikaye yeni zaferleri hak ediyor. İnancımız tam, yüreğimiz sizinle bizim çocuklar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Spor
500
