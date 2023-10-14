- Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Manisa ayağı geçildi

Selçuk-Manisa-İzmir etabında 135 bisikletçi Manisa'dan sevgi gösterileri arasında geçti

MANİSA - Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Türkiye 2023) yedinci gününde gerçekleştirilen Selçuk-Manisa-İzmir etabının Manisa kısmı geçildi. Şehir merkezinden geçen bisikletçilere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu yıl 58.'si gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun 159,8 kilometrelik Selçuk-Manisa-İzmir etabına 24 takımdan 135 bisikletçi katılırken, Efes'ten yola çıkan bisikletçiler, İzmir'in Torbalı ve Kemalpaşa ilçelerinden Manisa'ya ulaştı. Manisalılar heyecanla bisikletçilerin şehre gelişini cep telefonlarından takip etti. Bisiklet turu nedeniyle şehir merkezinde çok sayıda cadde trafiğe kapatılırken, vatandaşlar kaldırımlardan bisikletçilere hem tempo tuttu hem de cep telefonlarıyla o anları kaydetti. Tur, 7. etaptaki 2 tırmanış ve iniş noktasından biri olan 4 bin 85 metre uzunluğundaki ve 580 metre rakımda bulunan Sabuncubeli Tünelinden İzmir'in Bornova ve Bayraklı ilçelerini geçerek Karşıyaka İskelesi'nde sona erecek. Tour of Türkiye 2023, yarın İstanbul - Sultanahmet etabıyla sona erecek.