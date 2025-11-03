Haberler

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ödül töreni Fişekhane'de yapıldı. Törende Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve İstanbul Valiliği temsilcileri yer aldı. Şampiyonluğu Oğuz Ayan'ın yönettiği Angels of CMB Holding elde ederken, ORC Club kategorisinde birinciliği Unilever Sailing Team kazandı. Ekrem Yemlihaoğlu, yarışlarla yeni rotalar eklediklerini belirtirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Fişekhane'de düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, İstanbul Vali Yardımcısı Okan Leblebicier, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ve ödül alan takımların sporcuları katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyonun şampiyonu Oğuz Ayan yönetimindeki Angels of CMB Holding oldu. Yusuf Tunç yönetimindeki Samsun Yelken ikinci sırayı alırken, üçüncülüğü Ahmet Köroğlu yönetimindeki Beymen Club Sailing Team elde etti.

ORC Club kategorisinde ise birinciliği Engin Özden yönetimindeki Unilever Sailing Team kazandı. Bu kategoride Burak Cora yönetimindeki Code-Zero ikinci, Ali Kemal Tüfekçi yönetimindeki Kurukahveci Mehmet Efendi takımı da üçüncü oldu.

Gezgin sınıfında birinciliği Muhammed Ali Şahin yönetimindeki DHO Akova elde ederken, Tunay Can yönetimindeki Team Shine Away ikinci, Hasret Can Ürek yönetimindeki Biance TR Sailing Team üçüncü sırayı aldı.

Yemlihaoğlu: "Tarihte hiç yapılmamış rotaları organizasyona ekledik"

Törende AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ekrem Yemlihaoğlu, çok büyük mücadeleleri geride bıraktıklarını belirterek, "Tarihte hiç yapılmamış rotaları organizasyona ekledik. Açıkçası korkuyorduk. Çok şükür bugün herkes hak ettiği kupaya sahip olacak. Böyle bir organizasyonun yapılması şarttı. 23-25 Nisan'da Çanakkale Zafer Kupası, 14-19 Mayıs'ta Samsun Kurtuluş Kupası, 20-24 Temmuz'da Kıbrıs Mavi Vatan Kupası ve 29 Ekim-2 Kasım'da İstanbul Cumhuriyet Kupası ile yarışları gerçekleştirdik. Tarihin en önemli kırılma noktalarında denizcilerimiz, 'Mavi Vatan'ımızda şanlı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecekler. Bundan cesaret alıp 2026 takvimimize yeni sürpriz rotalar ekledik." ifadelerini kullandı.

Yemlihaoğlu, bu tarz yarışların önemine değinerek, "Avrupa Birliği ülkeleri, yat turizminden yaklaşık 350 milyar avroluk bir geri kazanım sağlıyorlar. Biz de buradan daha fazla pay almak zorundayız. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, bunun için bizimle beraber çok çaba sarf ediyor. İşin sportif kısmı da var. Yelken branşında daha olimpiyat madalyası kazanmadık. Bu tür organizasyonlarla takımları güçlendirmek ve sporcuların daha fazla denizde olmalarını sağlamak istiyoruz. Ayrıca sporcularımızın Cumhurbaşkanlığı makamının kupasını kazanma onurunu da yaşamalarını istiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödül alan sporculara mesaj yolladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törene mesaj göndererek, ödül alan sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Uluslararası prestije sahip bir organizasyonla ülkemizin tanıtımına da önemli katkısı bulunan Uluslararası Yat Yarışları'yla Türkiye'de yelken sporunun gelişmesi için desteğimizi sürdürüyoruz. Bu tür spor etkinliklerine gençlerimizin her geçen yıl artan ilgi ve katılımını çabalarımızın bir sonucu olarak görüyoruz. Başta İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü olmak üzere organizasyonun icrasında görev alan ve emeği geçenler ile tüm ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda dereceye giren takımlar ve sporcularla organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum. Tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerine yer verdi.

