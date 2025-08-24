Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nda Ödüller Sahiplerini Buldu

Cumhurbaşkanlığı 6. Uluslararası Yat Yarışları'nın üçüncü etabı Çanakkale Zafer Kupası, ödülleri verildi.

Çanakkale Zafer Kupası, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından, DHL Express ana sponsorluğunda gerçekleştirildi.

Rüzgarın hakim olduğu Çanakkale Boğazı'nda öğle saatlerinde yaklaşık 1,5 saat süren mücadelenin ardından kentteki bir otelde ödül töreni düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin herkesin ortak paydası olduğunu, Çanakkale konuşulduğunda Türk milletinin kalbinin "başka attığını" ifade etti.

Bugünkü yarışta, yelkenlilerin yelkenleri Boğaz'da göründüğünde herkesin heyecanlandığını dile getiren Kaşdemir, bu kupanın adının Çanakkale Zafer Kupası olmasının daha da anlamlı olduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin mimarlarının, Türk milletinin evlatları daha özgür dolaşsın diye, Çanakkale Boğazı hür aksın diye, bu topraklar üzerinde rüzgar özgürce essin diye canlarını feda ettiğini vurgulayan Kaşdemir, "Onları asla unutmayacağımızı bir kez daha dünyaya ilan ettik. Bu toprakları bize vatan yapanları hayırla yad ediyoruz, saygıyla anıyoruz. Zafer ayındayız. Çanakkale'den Sakarya'ya, Malazgirt'e selam ediyoruz ve bir kez daha Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları Organizasyon Komitesi Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ise Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nın 6'ncı yılında tarihte daha önce hiç gerçekleştirilmemiş etaplarla sahne aldığını söyledi.

Bandırma Vapuru'nun izinde 19 Mayıs'ta Samsun'a, 20 Temmuz'da Barış Harekatı'nın rotasına KKTC'ye yelken bastıklarını ve bugün bir ulusun tarihinin değiştiği, baştan yazıldığı Çanakkale'de aynı gururu yaşadıklarını dile getiren Yemlihaoğlu, "Bizlere böyle büyük bir onuru yaşama şansını veren, böyle bir gururun parçası olmamıza vesile olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza, Kültür ve Turizm Bakanımıza, her an sahada yanımızda olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ve Sahil Güvenlik Komutanlığına, Çanakkale Valimize, Tarihi Alan Başkanımıza sonsuz teşekkürler borçluyuz." diye konuştu.

Yarışı ilk tamamlayan takıma "Line Honours" ödülü

Konuşmaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

İstanbul'dan Çanakkale'ye 140 deniz mili süren yarışı ilk tamamlayan Onur Tok yönetimindeki Beymetal Team Linea Rossa Tok Sailing Takımı, "Line Honours" ödülünün sahibi oldu.

"En iyi düzeltilmiş zaman ödülünü" Oğuz Ayan yönetiminde "Game Changers" teknesiyle yarışan Angels of CMC Holding takımı aldı.

ORC O kategorisinde Acar Koparal yönetimindeki Deniz Harp Okulu Ariva birinci olurken Onur Tok yönetimindeki Beymetal Team Linea Rossa Tok Sailing Takımı ikinci, Volkan Kaan Yemlihaoğlu yönetiminde IOYC International Offshore Yacht Club Takımı üçüncülüğü elde etti.

ORC 1 kategorisinde ise Saruhan Çınay yönetimindeki Escape Sailing Samsun Yelken Kulübü birinci, Berkcan Arat yönetimindeki Lexus Sailing Team ikinci oldu.

ORC A kategorisinde de Oğuz Ayan yönetiminde Angels of CMC Holding Takımı birinciliği, Bartu Özsoy yönetimindeki Milliyet Takımı/CDT ikinciliği kazandı.

Gezgin Sınıf A'da birinciliği Muhammet Ali Şahin yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı Akova alırken Ali Türkşen yönetimindeki Atak Sailing Team ikinciliği elde etti.

Gezgin Sınıf B kategorisinde ise Can Tunay yönetimindeki Team Shine Away birinciliğe, Muzaffer Cem Erdoğan yönetimindeki Sarı 1 Sailing Team ikinciliğe, Ahmet Rasim Kahraman yönetimindeki İNBO Teknik takımı üçüncülüğe layık görüldü.

ORC Üniversitesi Takımı Özel Ödülü'nde ise Acar Koparal yönetimindeki Deniz Harp Okulu Ariva takımı birinci, Volkan Kaan Yemlihaoğlu yönetiminde IOYC International Offshore Yacht Club Takımı ikinci oldu.

Gezgin Sınıf Üniversite Takımı Özel Ödülüne de Muhammet Ali Şahin yönetimindeki Deniz Harp Okulu takımı Akova layık görüldü.

Gezgin Sınıf Kadın Yelken Takımı Özel Ödülü'nün sahibi ise Elif Özge yönetimindeki Verita takımı oldu.

Kazanan takımlara kupaları, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çağman Esirgemez, Çanakkale Baro Başkanı Ardahan Dikme tarafından takdim edildi.