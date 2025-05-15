Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları Başladı

Cumhurbaşkanlığı 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları Başladı
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Samsun'da gerçekleşen 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul'dan verilen startla başladı. Yelkenciler, Kurtuluş Kupası için 4 gün boyunca mücadele edecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI 6'ncı Uluslararası Yat Yarışları'nın Samsun Etabı İstanbul'dan verilen startla başladı. 4 gün boyunca Bandırma Vapuru'nun izinde ilerleyecek olan yelkenciler, Milli Mücadele'nin başladığı şehir Samsun'da Kurtuluş Kupası'nın sahibi olmak yarışacak.

İstanbul'da Poyrazköy açıklarından start veren yelkenciler, 400 deniz mili yarışarak Samsun'a ulaşmak için mücadeleye başladı. Yelkenciler, Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce öğrencinin katıldığı törenle uğurlandı.

Karadeniz'in zorlu şartlarında 4 gün boyunca yarışacak olan ekipler, 18 Mayıs'ta Samsun'a varacak. 19 Mayıs günü Milli Mücadele şehri Samsun'da Tütün İskelesi Kurtuluş Yolu'nda düzenlenecek olan bayrak devir teslim törenine katılacak olan yelkenciler, denizde gerçekleşecek kortej geçiş töreninde de yer alacaklar. Akşam ise dereceye giren takımlara, Tütün İskelesi Büyük Sahne'de düzenlenecek törende kupaları takdim edilecek.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Cumhuriyetimizin kurulması yolunda ilk adımın atıldığı rotada Bandırma Vapurunun rotasında Karadeniz'in o meşhur çılgın şartlarında belki de dünyada yapılan tüm yarışlar içerisinde en zor ilk 10 yarıştan birini gerçekleştiriyoruz. Bu büyük mücadeleye katılan tüm ekiplerimizi kutluyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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