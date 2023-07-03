Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları Muğla'da düzenlenecek

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübünce düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları, 25-30 Temmuz'da Muğla'da yapılacak. Yarış öncesi Vali Orhan Tavlı başkanlığında toplantı düzenlendi. İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, yarışların Bodrum-Marmaris rotasında gerçekleştirileceğini ve son gün Bodrum Kalesi'nde ödül töreni düzenleneceğini kaydetti. Halikarnas Kupası'nda 2 açık deniz ve 2 şamandıra yarışı olmak üzere 4 yarışın planlandığını söyleyen Yemlihaoğlu, 120 deniz mili uzunluğundaki açık deniz rotasının gidiş ve geliş istikametinde katedileceğini, Muğla'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin yarış boyunca bütün dünyaya gösterileceğini belirtti. Yemlihaoğlu, yarışların Türkiye ve Muğla tanıtımına da büyük katkı sağlayacağını aktardı.