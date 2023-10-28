Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı renkli görüntülere sahne oldu

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Boğaz etabı renkli görüntülere sahne oldu. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yelkenli İstanbul Boğazı sularında kıyasıya yarıştı.

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nda bu yıl 100'üncü Yıl Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanıyor. İlk etabı 25-30 Temmuz tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen yarışların İstanbul etabı, dün Şamandıra Yarışları'yla başladı. 100 takım, Caddebostan - Adalar parkurunda mücadele verdi.

BOĞAZDA GÖRKEMLİ ŞÖLEN

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı kapsamında bugün yarışçılar, İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarıştı. 100 yelkenli ve yaklaşık 1000 yarışmacının katıldığı yarış, Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başladı. Kornalarını çalarak ve bayraklarını dalgalandırarak Ata'ya saygı duruşunda bulunan yarışçılar, daha sonra lodos ve şiddetli akıntıya karşı kıyasıya mücadele etti. Sporcular, Ortaköy-Anadoluhisarı arasında yelkenlerini açarken, Boğaz'da renkli görüntüler oluştu.

İSTANBUL AÇIKDENİZ YAT YARIŞ KULÜBÜ BAŞKANI YEMLİHAOĞLU: BU YILIN ANLAMI BİZİM İÇİN BİR YARIŞTAN ÇOK ÖTESİ

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, "Biz 4 yıldır bugünü bekliyorduk. Bu yılın anlamı bizim için bir yarıştan çok ötesi. Biz denizcilere böyle bir günde, Cumhuriyetimizin 100. yılında bu imkanı veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bizle birlikte bu noktada çaba sarf eden herkese çok minnettarız. Teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN MARKA YARIŞLARINDA BİRİ OLDUK"

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı'nın dünyada artık çok bilinen bir marka haline geldiğine dikkat çeken Yemlihaoğlu, "Cumhuriyet'in 100. Yılında 100 yelkenliyle birlikte İstanbul Boğazı'ndayız. Yaklaşık 1000 sporcu şu an İstanbul Boğazı'nda rekor bir sayıyla yarışı icra ediyorlar. Dünyada artık bilinen bir spor organizasyonu ve Türkiye'nin marka yarışlarında biri olduk. Çok gururluyuz" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN KITALARARASI YARIŞACAKLAR

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhuriyet 100. Yıl Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 29 Ekim'de Fişekhane'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek.