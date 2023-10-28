Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı başladı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkıları ve İstanbul Valiliği iş birliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı dün başladı.

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nda bu yıl 100. Yıl Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşanıyor. İlk etabı 25-30 Temmuz tarihleri arasında Muğla'da düzenlenen yarışların İstanbul etabı, dün şamandıra yarışlarıyla başladı. 800'den fazla sporcu, Caddebostan-Adalar parkurunda kıyasıya yarıştı.

Boğazda görkemli şölen

Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı kapsamında bugün İstanbul Boğazı, yelkenliler ile renklenecek. Yarışmacılar, 100. yıl Cumhuriyet Kupası için İstanbul Boğazı'nın zorlu parkurunda yarışacak. 29 Ekim'de ise coğrafi yarışlar düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda iki kıta arasında muhteşem bir parkurda Cumhuriyet Kupası için yarışacak. Cumhuriyet Kupası yarışları, Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak.

Yat yarışlarının Muğla ve İstanbul etaplarının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 29 Ekim'de Fişekhane'de Cumhuriyet coşkusunun yaşanacağı görkemli ödül töreni ile sona erecek. - İSTANBUL