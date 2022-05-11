İSTANBUL (DHA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği'nin iş birliğinde, Türkiye Yelken Federasyonu 2022 Faaliyet Programı kapsamında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 3'üncü Uluslararası Yat Yarışı'nın basın toplantısı düzenlendi.

Türkiye'nin marka şehirleri turizmin başkenti Muğla ve kıtaların buluşma noktası İstanbul'da toplamda 4 yarışın gerçekleştirileceği organizasyonun basın toplantısı, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 25-27 Mayıs'ta Muğla'da, 28-30 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan organizasyonun basın toplantısında İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü'nün sportif direktörü Engin Yuvaktaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü'nün sportif direktörü Engin Yuvaktaş ise yarışın detaylarından bahsetti. Yuvaktaş, "Birden fazla sınıfta oluşabiliyor. Toplam 11 farklı sınıfta gerçekleştireceğiz. Bu sınıflar ana olarak yarış lisansı olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılıyorlar. Toplam 11 sınıfta geçen yıl 90 olmuştu, bu yıl 100'ü aşar diye düşünüyoruz, 100 tekneyi aşan bir yarış olmasını bekliyoruz. İlk yarış Muğla'da gerçekleşecek. 190 mil süren bir yarış. Diğer yarışlar ise 28-30 Ekim arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. 28 Ekim'de Barbaros Hayrettin Kupası, 29 Ekim'de Cumhuriyet Kupası, 30 Ekim'de ise Mavi Vatan Kupası yapılacak. Halikarnas Kupası ilk yarışımız, açılış yarışımız. 25-27 Mayıs tarihleri arasında Muğla'da gerçekleşecek" açıklamasında bulundu.