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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu VakıfBank'ı kutladı

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek 6. kez Avrupa şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek 6. kez Avrupa şampiyonu olan VakıfBank'ı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk spor tarihinin gurur günlerinden birini yaşadık. 6. kez CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı ve ikinci olan Eczacıbaşı Dynavit'i gönülden kutluyor, 'Türk finali' heyecanını bizlere yaşattıkları için her iki takımımıza da teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Spor

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