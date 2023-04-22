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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i kutladı

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 12. şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 12. şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler şampiyon... Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 12. kez Avrupa şampiyonu olarak tarihi başarıya imza atan Rıza Kayaalp'i gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Spor

Rıza Kayaalp Hırvatistan fuat oktay Spor Haberler

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