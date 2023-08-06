Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz'u kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası finalinde altın madalya kazanarak Dünya şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz'u zaferinden dolayı kutluyor başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.