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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'i Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'i Tebrik Etti

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'i tebrik etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, '662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'i canı gönülden tebrik ediyorum. Ata sporu geleneğimizi devam ettiren, emek veren tüm pehlivanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'i tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'i canı gönülden tebrik ediyorum. Ata sporu geleneğimizi devam ettiren, emek veren tüm pehlivanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Cankut Taşdan - Spor

Yusuf Can Zeybek Spor Haberler

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