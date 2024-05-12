Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz'u Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler dalında altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'u tebrik ederim. Olimpiyat ve Dünya şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek okçuluk alanında tarihe geçen Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.