Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Şampiyonu Mete Gazoz'u Tebrik Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Şampiyonu olan milli okçumuz Mete Gazoz'u tebrik etti. Yılmaz, Mete Gazoz'un başarılarının devamını diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Avrupa Şampiyonu olan Mete Gazoz'u tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası Klasik Yay Erkekler dalında altın madalya kazanan milli okçumuz Mete Gazoz'u tebrik ederim. Olimpiyat ve Dünya şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek okçuluk alanında tarihe geçen Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Spor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sosyal Medya Mete Gazoz Spor Güncel Haberler

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

DP'li Cemal Enginyurt'tan okul müdürünün cenazesinde konuşan müftüye sert tepki: Her şey oldunuz, bir Türk olamadınız

 Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

Eurovision'da LGBT+ propagandası! Nemo'ya birinciliği tüylü ceketi ve saten eteği getirdi

 Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

Kanun teklifi Meclis'e geliyor! 3 kez stokçuluk yapana 6 gün kapatma cezası

 İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz

İsrail basınından skandal Eurovision manşeti: Sayemizde reyting gördünüz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title