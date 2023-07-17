Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Milli Kadın Voleybol Takımını Kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FIVB Milletler Ligi finalinde, Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımını kutladı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Tebrikler Filenin Sultanları, sizlerle gurur duyuyoruz. FIVB Milletler Ligi'nin finalinde, Çin'i 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı ve teknik ekibimizi canıgönülden kutluyorum.' ifadesini kullandı.