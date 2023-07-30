Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Challenger Kupası finalinde ev sahibi Katar'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan ve Milletler Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan Filenin Efeleri'ni canıgönülden kutluyorum. Başarılarınız daim olsun." ifadesini kullandı.