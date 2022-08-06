Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Takımı'nı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de çalışmalarını sürdüren Ampute Futbol A Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de çalışmalarını sürdüren Ampute Futbol A Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Şampiyonası Seçme ve Hazırlık Kampı için Kocaeli'de bulunan Ampute Futbol A Milli Takımı sporcularını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti. Demirören Haber Ajansı / Spor Recep Tayyip Erdoğan Kocaeli Futbol Spor Haberler

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