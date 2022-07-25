Cumhurbaşkanı'na Kayserispor forması Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarı kırmızılı kulübün yeni formasını hediye etti. Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sarı kırmızılı kulübün yeni formasını hediye etti. Yukatel Kayserispor'un 2022-23 sezonu giyeceği yeni forma ilk kez görücüye çıktı. Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Berna Gözbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 38 sırt numaralı formayı hediye etti. Göğsünde KADES yazan sarı formayı takdim eden Başkan Gözbaşı, Kadına Şiddete Hayır'ı her platformda dile getirmeye devam ediyor. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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