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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı Sporcularını Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın sporcularla birlikte çekindiği fotoğraflar da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti" denildi. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcularla çektirdiği fotoğraflar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Medya Etkinlik Politika AK Parti Türkiye Medya Spor

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