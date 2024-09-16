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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı'nı Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Erdoğan'ın sporcularla çektiği fotoğraflara yer verildi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti" denildi. Paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sporcularla çektirdiği fotoğraflar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Etkinlik Politika Türkiye Spor

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