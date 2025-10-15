Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Gürcistan maçını tribünlerden takip etti

Sacit GÖNCÜ/KOCAELİ, - A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan'ı konuk ettiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Miheil Kavelaşvili ile birlikte tribünden izledi. Erdoğan maç sonunda Kocaeli Stadı'ndan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
