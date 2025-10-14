Haberler

Erdoğan, A Milli Takım'ı Gürcistan Maçında Destekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'nde Gürcistan ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı protokol tribününden izledi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
