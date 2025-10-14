Erdoğan, A Milli Takım'ı Gürcistan Maçında Destekledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın Kocaeli'nde Gürcistan ile oynadığı maçı stadyumdan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsabakayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte izledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.

