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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'ni tebrik etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trendyol 1. Lig'den Trendyol Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği Spor Kulübü ve camiasını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı tebrik paylaşımında, "Trendyol Süper Lig'e yükselen, Ankara'mızın güzide futbol takımlarından Gençlerbirliği'ni ve taraftarıyla birlikte tüm Gençlerbirliği Spor Kulübü camiasını canıgönülden tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Spor
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