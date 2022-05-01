- Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonsporlu taraftarların şampiyonluğunu kutladı

TRABZON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telefonu vasıtası ile dün akşam Atatürk Alanı'nda toplanan kalabalığa seslenerek Tarbzonspor'un şampiyonluğunu kutladı.

Antalyaspor ile oynanan ve 2-2 biten Medical Park Stadyumu'ndaki maçı izledikten sonra Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı Atatürk Alanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada toplanan kalabalığa hitap etti, ardından da Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ı cep telefonu ile arayarak sesini alandaki bordo-mavili taraftarlara dinletti.

Maçın bitiş düdüğünün ardından 10 binlerce bordo-mavili taraftar Atatürk Alanı'na akın etti. Şampiyonluğu kutlayan taraftarların sevincine maçı tribünde izledikten sonra alana gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti. Bakan Soylu, taraftarlara, "Trabzon, yılların hasretini büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgiyle kutluyorsun, hayırlı olsun. Bugün muhteşem bir tabloyla Trabzonspor hem Trabzonluların hem Trabzonsporluların hem de Trabzon'u gönlünde yaşatanların gururunu yaşıyor" diyerek seslendi.

Ardından cep telefonundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Trabzon stadında muhteşem bir şampiyonluk şölenine şahit olduk. Allah sizden razı olsun, Trabzon'a muhteşem bir stat kazandırdınız ve bugün muhteşem bir atmosferde o şampiyonluğu hep beraber yaşadık" ifadelerini kullandı.

Cep telefonundan alandakilere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili hemşehrilerim, öncelikle 38 yıllık bir aradan sonra Trabzon'un Süper Lig şampiyonu olması hasebiyle sizleri tekrar tebrik ediyorum ve Şenol Güneş Spor Tesisleri'nin Trabzon'umuza, Trabzonlulara tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii şimdi Trabzonspor için Süper Lig şampiyonluğu yetmez, inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Trabzonspor Abdullah hocanın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır. Türkiye'mizi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Gerek sayın başkanla, gerek teknik direktörle, gerek tüm yöneticiler ve bunun yanında takım kaptanından bütün futbolcu kardeşlerime varıncaya kadar hepsini kutluyorum. Tabii hepsinden öte 42 bin kişilik bu stadyumu tıklım tıklım dolduran hemşehrilerim, Millet Bahçesi'ni dolduran hemşehrilerim, ülkenin değişik yerlerinde ekranlardan bu maçı izleyen Trabzonlu kardeşlerime de özellikle tebriklerimi sunuyorum ve bu gece kendilerine şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı da tebrik ediyorum. 'Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun' diyorum. Sağ olun, var olun" diyerek konuşmasını tamamladı.