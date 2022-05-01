Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzonspor'un şampiyonluğunu tebrik ediyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzonspor'un şampiyonluğunun kutlandığı alandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bordo-mavili taraftarlara, "38 yıllık bir aradan sonra Trabzon'un Süper Lig şampiyonu olması hasediyle sizleri bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 35'inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala 2021-2022 Sezonu şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Atatürk Alanı'nda bordo-mavili taraftarlarla bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "Trabzon harika görünüyorsun. Yılların hasretini büyük bir coşkuyla, sevgiyle kutluyorsun, hayırlı olsun. Bugün muhteşem bir tablo ile Trabzonspor hem Trabzonluların hem Trabzonsporluların hem de Trabzonspor'u gönlünde yaşatanların gururunu yaşıyor. Trabzonspor Stadı'nda muhteşem bir şampiyonluk şölenine şahit olduk" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon konuşmasının ardından tekrar alandakilere seslenen Bakan Soylu, "Allah sizden razı olsun. Trabzon'a muhteşem bir stat kazandırdınız. Bugün muhteşem bir atmosferde o şampiyonluğu hep beraber yaşadık. Trabzon'da coşku ile beraber" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Spor