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Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon Galatasaray ve taraftarını tebrik etti

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray ve taraftarlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Galatasaray Spor Haberler

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