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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Filenin Sultanları. 2023 CEV Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Seval Ocak - Spor

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