İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz. Şampiyonluk yine size çok yakıştı. Türkiye'nin milli gururları, Filenin Sultanları."