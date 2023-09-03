İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türk kadınının azim ve kararlılığını bir kez daha gösterdiniz. Şampiyonluk yine size çok yakıştı. Türkiye'nin milli gururları, Filenin Sultanları."
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Spor