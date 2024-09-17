Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yönetimini Kabul Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Erdoğan, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde konuşan Erdoğan, "Fenerbahçe Spor Kulübümüzün siz saygıdeğer yönetimini külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Fenerbahçe, 117 yıllık mazisiyle, milyonlarca taraftarıyla, yetiştirdiği kıymetli sporcuları ve tarihe geçen başarılarıyla Türk sporunun iftihar vesilelerinden biridir. Mazisinde bir tarih yatan Fenerbahçe, bugün de taraftarının ve kendisine gönül veren milyonların gurur kaynağı olmayı sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

'TÜRK FUTBOLUNU GÜÇLENDİRMENİN MÜCADELESİNİ VERMEMİZ ÖNEMLİDİR'

Diğer kulüpler gibi Fenerbahçe'yi de her ihtiyacında desteklediklerini belirten Erdoğan, "Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. Fenerbahçe inşallah bundan sonra da göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya devam edecektir. Burada şu hususu özellikle ifade etmek isterim; spor kulüplerimiz elbette birbirinin rakibidir. Ama özellikle yurt dışında elde ettikleri başarılar milletçe hepimizin başarısıdır. Bu anlayışla Fenerbahçe'mizin başarılarını, Türk sporunun başarısı olarak görüyor ve bunlardan kıvanç duyuyoruz. Hep beraber el birliği, gönül birliği içinde Türk futbolunu güçlendirmenin mücadelesini vermemiz önemlidir. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bize hem umut verdi hem de işimizin hiç de kolay olmadığını gösterdi. Futbol kalitesi bakımından bizim öyle bir seviyeye gelmemiz lazım ki, yapılan haksızlıklar bile hedeflerimizle aramıza girmesin. Bu yüksek motivasyonla çalışmaya, kendimizi yenilemeye, eksiklerimizi gidermeye devam edeceğiz. Yakaladığımız ivmeyi sürdürdüğümüzde, önümüzdeki turnuvalarda daha iyi yerlerde olacağımızdan en küçük bir şüphe duymuyorum" ifadelerini kullandı.

'İZLEYİCİLERE FUTBOL ŞÖLENİ İZLETMEMİZ LAZIM'

Bu başarılara ulaşmanın yolunun sadece maddiyattan geçmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Liglerimizin kalitesinin, izlenirliğinin, marka değerinin, oynanan maçlarda fair-play ile özellikle rekabet seviyesinin de yükseltilmesi icap ediyor. Her fırsatta spor kulüplerimize şunu hatırlatıyorum; bizim artık kısır tartışmaları, sporumuza gölge düşüren gergin atmosferi geride bırakıp yeni sezonda izleyicilere futbol şöleni izletmemiz lazım. Bilhassa içinde bulunduğumuz dönemde buna çok ihtiyacımız var. Etrafımız adeta ateş çemberiyle kuşatılmışken bizim daha fazla birbirimizi anlamaya, dinlemeye, empati kurmaya ihtiyacımız var. Bizim ayrılıkları değil; ortak noktalarımızı, ortak paydamızı büyütmeye ihtiyacımız var. Her zaman söylüyorum; bizim sporun birleştirici gücüne ihtiyacımız var. Bu konuda tüm takımlarımızdan, yöneticilerimizden ve sporcularımızdan azami hassasiyeti bekliyoruz" dedi.

'FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DA ÖNEMLİ BİR İLERLEME KAYDEDECEĞİNE İNANIYORUM'

Her zaman olduğu gibi bu sezonda da Fenerbahçe'yi yakından takip ettiğini ve vakit buldukça maçlarını izlemeye çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Avrupa'daki eleme maçları sebebiyle sezona daha erken başlayan Fenerbahçe, ilk maçtan beri dinamizmini sahaya başarıyla yansıtmaya devam ediyor. Yeni teknik direktör ve futbolcularla kadrosunu önemli ölçüde güçlendiren, ligde de yoluna namağlup şekilde devam eden Fenerbahçe'mizi elbette Şampiyonlar Ligi'nde izlemek, o heyecanı tekrar yaşamak isterdik ancak şanssız bir şekilde elendik. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin önemli bir ilerleme kaydedeceğine inanıyorum. Avrupa maçlarında Fenerbahçe'ye ve diğer kulüplerimize yürekten başarılar diliyorum. Haziran ayında yapılan 90'ıncı Olağan Kongre'de yeniden kulüp başkanlığına seçilen Sayın Ali Koç'u ve siz yönetim kurulunu tebrik ediyor, her birinize Rabbimden üstün başarılar temenni ediyorum" diye konuştu.

ALİ KOÇ: UZUN ZAMANDIR SİZİNLE GÖRÜŞMEYE İHTİYACIMIZ VARDI

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise "Sayın Cumhurbaşkanım vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Bizim de uzun zamandır sizinle görüşmeye ihtiyacımız vardı, aralık ayından beri. Bugüne nasip oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Üçüncü olimpiyattır, üst üste en çok sporcu sağlayan kulübüz. Bu sene biz 27 sporcu sağladık. Bizden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi 11 sporcu ile geliyordu. Aynı zamanda hem kadın hem erkek basketbol ve voleybollarda da yurt içi ve yurt dışında da başarımız geliyor. Çoğunda şampiyon oluyoruz, kupa alıyoruz. Avrupa'da minimumda yarı final giriyoruz. Kadın basketbol takımımız üst üste iki kere Avrupa şampiyonu oldu. İlk defa da ülkemize süper kupayı getirdi. Diğer alanlarda da madalyalar olsun, rekorlar olsun gayet iyi gidiyor. Bizi kabul ettiğiniz için tekrar çok çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kabulde, sarı-lacivertli kulübün Başkanı Ali Koç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a imzalı forma hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe Politika Ekonomi Ali Koç Futbol Spor

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

İsrail'den siber saldırı! Lübnan'da çağrı cihazları aynı anda patladı, yaralılar var

 Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

Lübnan'dan korkunç görüntüler geliyor! Cihazların infilak ettiği an kan dondurdu

 Yenge Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Narin kaybolduktan birkaç gün sonra telefonumu değiştirdim

Cinayetin kara kutusu olan yengenin ifadesi ortaya çıktı
Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış

Narin'in ölüm nedeni kesinleşti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tabii canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçları canlı yayın linki Galatasaray Gaziantep FK maçı hangi kanalda? GS Gaziantep FK maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Gaziantep FK maçı ne maçı, Lig maçı mı? 17-18 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Osimhen neden yok? Osimhen yedek mi, kadroda yok mu? 17-18 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Oğuzeli, Şehitkamil 17-18 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Eylül Karşıyaka, Konak, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Eylül Sultangazi, Maltepe, Üsküdar, Başakşehir su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Eylül İnegöl, Mustafakemalpaşa, Nilüfer su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });