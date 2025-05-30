Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımını kabul etti.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe heyetini kabul etti

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Beko basketbol takımını kabul etti.

Vahdettin Köşkü'ndeki kabulde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basketbolcular ve teknik heyeti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, takımla fotoğraf çektirdi. Takım kaptanı Melih Mahmutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a forma, sarı-lacivertli ekibin maskotu Yellow da peluş Yellow hediye etti.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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