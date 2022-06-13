Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu tebrik etti. Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeler yer aldı: "ING Basketbol Süper Ligi şampiyonu olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı ile taraftarlarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." Demirören Haber Ajansı / Spor Basketbol Süper Ligi Recep Tayyip Erdoğan Fenerbahçe basketbol Spor Haberler

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