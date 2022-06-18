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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur'u kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevinde başarılar dilerken önümüzdeki dönemde Galatasaray Spor Kulübü'nün projelerine destek vereceklerini belirtti.

Başkan Dursun Özbek de Cumhurbaşkanının desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Spor Kulübü Recep Tayyip Erdoğan Dursun Özbek Erden Timur Spor Haberler

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