Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur'u kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erden Timur'u Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevinde başarılar dilerken önümüzdeki dönemde Galatasaray Spor Kulübü'nün projelerine destek vereceklerini belirtti. Başkan Dursun Özbek de Cumhurbaşkanının desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür etti. - İSTANBUL Galatasaray'da teknik direktör kim olmalı? #Galatasaray | #DursunÖzbek — Haberler (@Haberler) June 11, 2022 İhlas Haber Ajansı / Spor Galatasaray Spor Kulübü Recep Tayyip Erdoğan Dursun Özbek Erden Timur Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dursun Özbek ve Erden Timur'u kabul etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.