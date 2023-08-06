Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Şampiyonu Milli Okçu Mete Gazoz'u Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı. Erdoğan, Gazoz ile görüşerek başarısını kutladı ve olimpiyatlarda da başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'u telefonla arayarak tebrik etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda milli sporcu Mete Gazoz, erkekler klasik yay finalinde Kanadalı Eric Peters'i 6-4 yenerek altın madalya kazandı.

Final müsabakasının ardından Mete Gazoz ile telefonda görüşen Erdoğan, milli sporcuyu tebrik ederek, "Gözlerinden öpüyorum. Bu zaferden sonra olimpiyatlarda da aynı neticeyi alacağına inanıyorum. Gerek şahsım gerek millet olarak bu başarının devamını diliyoruz. Türkiye'ye dönünce inşallah görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Mete Gazoz, "Altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldum. İnşallah seneye de olimpiyatlarda bir altın madalya daha alacağız." diye konuştu.