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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda şampiyon olan Mete Gazoz'u kutladı

Spor Haberleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda erkekler klasik yay final mücadelesinde rakibini yenerek dünya şampiyonu olan Mete Gazoz'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşatan, ata sporumuz okçulukta adeta destan yazan Mete Gazoz evladımızı canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Spor

Recep Tayyip Erdoğan Mete Gazoz Dünya Spor Haberler

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