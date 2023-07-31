Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum' ifadelerine yer verdi.