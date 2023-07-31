Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tebrik mesajı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum' ifadelerine yer verdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "FIVB Challenger Kupası Şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.