Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaelispor'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 16 yıl aranın ardından Trendyol Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL