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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaelispor'u Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaelispor'u Tebrik Etti
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "16 yılın ardından yeniden Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'u ve taraftarıyla birlikte tüm Kocaelispor camiasını yürekten tebrik ediyorum. Kocaelili tüm vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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