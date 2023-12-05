Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Hasan Arat'a tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün yeni başkanı Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik telgrafında, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL