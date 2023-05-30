Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu şampiyonu olan Galatasaray'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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