Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Arat'a tebrik telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında siyah-beyazlıların 35'inci başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında siyah-beyazlıların 35'inci başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:
"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim."