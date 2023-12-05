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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş Başkanı Arat'a tebrik telgrafı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında siyah-beyazlıların 35'inci başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün 3 Aralık tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında siyah-beyazlıların 35'inci başkanı seçilen Hasan Arat'a tebrik telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik telgrafında şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığına seçilmeniz dolayısıyla tebrik eder, size ve yönetim kurulu üyelerinize başarılar dilerim."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Recep Tayyip Erdoğan Hasan Arat Beşiktaş Politika Spor Haberler

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