CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “EURO 2024’e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler bizim çocuklar” dedi.

Kılıçdaroğlu: 'Euro 2024'e Katılmaya Hak Kazanan A Milli Futbol Takımımızı Yürekten Kutluyorum. Tebrikler Bizim Çocuklar'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler bizim çocuklar" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Letonya'yı 4-0 mağlup ederek, Almanya'da düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılmayı garantiledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, A Milli Futbol Takımı için kutlama mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun X (Twitter) hesabından bu akşam yayınladığı mesaj şöyle:

"EURO 2024'e katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Tebrikler bizim çocuklar."