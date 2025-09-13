Haberler

Erdoğan, Milli Takımı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda finale kalma başarısı gösteren A Erkek Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Ay-yıldızlı ekibin Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı mağlup edip finale kalmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla arayarak Başantrenör Ergin Ataman'ı ve oyuncuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten çok çok mutlu olduk. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet, bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum, sağ olun var olun" derken, milli oyuncular da alkışla karşılık verdi. - İSTANBUL

