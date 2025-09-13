Erdoğan, Milli Takımı Tebrik Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda finale kalma başarısı gösteren A Erkek Milli Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten çok çok mutlu olduk. Bize bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet, bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum, sağ olun var olun" derken, milli oyuncular da alkışla karşılık verdi. - İSTANBUL