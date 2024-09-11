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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nü Kabul Etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Erdoğan, Beşiktaş'ın spor alanındaki başarılarına ve Türk sporuna katkılarına dikkat çekerek, kulübe ve taraftarlarına başarı dileklerinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Kulübü'nün Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ülkemizin en köklü ve başarılı kulüplerinden olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Başkanı Sayın Hasan Arat'la birlikte yönetim kurulu üyelerini ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. 121 yıllık tarihinde kazandığı başarılarla, yetiştirdiği nice sporcuyla ve Türk sporuna yaptığı katkılarla gönüllerde müstesna bir konuma sahip olan Beşiktaş'a, başta UEFA Avrupa Ligi olmak üzere çıkacağı müsabakalarda başarılar diliyor, tüm Beşiktaş taraftarlarına selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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