Cumhurbaşkanı Erdoğan: Basketbol Gelişim Merkezi'ni 2024 yılında hizmete sunmayı planlıyoruz
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"Türk sporuna yakışır muhteşem tesisi İstanbul'umuza kazandırıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz""Birçok etkinliğin yapılabileceği salonlar olarak hizmet verecek""Ülkemizin uluslararası spor müsabakalarındaki başarı grafiği de yıldan yıla yükseliyor"Mustafa AKIN- Ali DANAŞ/ İSTANBUL, -...
"Türk sporuna yakışır muhteşem tesisi İstanbul'umuza kazandırıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz"
"Birçok etkinliğin yapılabileceği salonlar olarak hizmet verecek""Ülkemizin uluslararası spor müsabakalarındaki başarı grafiği de yıldan yıla yükseliyor"Mustafa AKIN- Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1.5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024 senesinin mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi şantiyesinde incelemelerde bulundu. Düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO'su Ömer Onan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve davetliler katıldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, incelemeler sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a inşası süren tesis hakkında bilgiler verdi. "TÜRK SPORUNA YAKIŞIR MUHTEŞEM TESİSİ İSTANBUL'UMUZA KAZANDIRIYOR OLMANIN HEYECANINI YAŞIYORUZ"Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin en önemli spor tesislerinden biri olacak Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret ettiğini ifade ederek, "Yıllarca burada bir kapalı spor salonu olarak farklı birçok etkinlikleri yaşadık. Burada basketbol milli takımımızın milletçe hepimizi gururlandıran nice başarılarını izleme, unutulmaz mücadelelerini takip etme fırsatı bulduk. Ancak spor salonumuz artık ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalıyor, talebe cevap veremiyordu. Ayrıca burası oldukça eski bir yapıydı. 1979 yılında temeli atılıp, 1989 yılında hizmete alınan binanın depreme dayanıklılık açısından ciddi sorunları vardı. Türkiye'nin spor altyapısını güçlendirme hamlelerimiz çerçevesinde burayı yıkıp yeni baştan yapma kararı aldık. Yeni projemizi bir spor salonundan öte her açıdan göz kamaştıran modern bir spor kompleksi anlayışıyla planladık. Bu görevi de yaptığı binalarla ülkemizin yüz akı olan TOKİ Başkanlığına verdik. TOKİ Başkanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği içinde süratle çalışmalarına başladı. 2021 senesinin kasım ayında ihalesi yapılan inşaat projemizde kısa sürede çok büyük ilerlemeler kat ettik. Bugün hep birlikte spor kompleksinde gelinen aşamayı sizlerle gördük, inceledik. Yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldık. Türkiye'ye ve Türk sporuna yakışır muhteşem tesisi İstanbul'umuza kazandırıyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi sağlam, güvenli, çevreye uyumlu, FIBA standartlarına sahip yeni spor kompleksimizin inşaatı devam ediyor" diye konuştu. "BİRÇOK ETKİNLİĞİN YAPILABİLECEĞİ SALONLAR OLARAK HİZMET VERECEK"Basketbol Gelişim Merkezi projesinin öne çıkacak özelliklerini hakkında bilgiler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Merkezde 10 bin kişilik spor salonu, bin kişilik antrenman ve maç salonu yer alıyor. Bunun yanında yılda 8 binden fazla müsabakanın yapılacağı 3 adet altyapı salonu bulunuyor. Ayrıca sporcu ihtiyaçlarına göre tasarlanmış bir otel ve kamp merkezimiz mevcut. Toplu ulaşım hatlarına, İstanbul'un tarihi dokusuna ve surlara uyumlu bir mimarisi olan yapı 22 bin metrekare toplam yeşil alana sahip. Toplam 150 bin metrekare inşaat alanı 68 bin metrekare ihale alanı olan tesis içinde basketbol müzesi, kütüphanesi, alışveriş, konser ve yeme içme alanlarıyla otopark var. Basketbol Gelişim Merkezimiz sadece maç oynanan bir yer olmayacak. Burası maçlar, turnuvalar, yerli ve uluslararası organizasyonlarla 24 saat yaşayan bir spor kompleksi olarak ülkemize hizmet verecek. Birçok etkinliğin yapılabileceği salonlar olarak hizmet verecek. 1.5 yıl önce inşasına başladığımız merkezi 2024 senesinin mart ayında Türk basketbolunun hizmetine sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu."ÜLKEMİZİN ULUSLARARASI SPOR MÜSABAKALARINDAKİ BAŞARI GRAFİĞİ DE YILDAN YILA YÜKSELİYOR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda spor altyapısına verdikleri önemin ve yapılan yatırımların herkesin malumu olduğunu dile getirerek, "Ülkemizdeki toplam spor tesisi sayısını bin 575'ten 4 bin 340'a yükselttik. Sentetik futbol, basketbol ve voleybol sahalarını mahallelere kadar yaygınlaştırdık. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 59'a, yarım ve tam olimpik yüzme havuzlarımızın sayısını 46'dan 622'ye çıkardık. Spor salonlarımızın sayısını ise 372'den 904'e getirdik. Altyapı yatırımlarını, sporcu yetiştirmeye yönelik projelerimizle destekledik. Her yaş gurubundan insanımızı spor yapmaya, muhakkak bir spor dalı ile düzenli bir şekilde ilgilenmeye teşvik ediyoruz. Çalışmalarımız neticesinde lisanslı sporcumuz 278 binden 14 milyon 390 bine, faal sporcu sayımız ise 206 binden 4 milyon 315 bine çıktı. Bu sporcularımızı yetiştiren antrenör sayımız ise 308 bini buldu. Spor kulüplerimizin sayısı 6 bin 35'ten 21 bin 500'e geldi. Ülkemizin uluslararası spor müsabakalarındaki başarı grafiği de yıldan yıla yükseliyor. Tokyo 2020, 1936'dan beri katıldığımız olimpiyatlar arasında en fazla madalya kazandığımız olimpiyatlar oldu. Daha önce doğru düzgün varlık gösteremediğimiz branşlarda bile artık sporcularımız kürsüye çıkıyor, madalya kazanıyor, İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinletiyor. Hemen her hafta farklı bir spor dalında sporcu ve takımlarımızdan müjdeli haberler alıyoruz. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na yönelik hazırlıklarımızı da yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Tokyo'daki başarımızı Paris'te perçinleyeceğimize inanıyorum. Türk sporunun özellikle basketbolumuzun gelişmesine verdiğimiz önemin en güzel göstergesi işte bu tesistir. Abdi İpekçi Basketbol Gelişim Merkezi'nin inşasında ter döken tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.
Açıklamaların ardından TBF Başkanı Türkoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde adının yazılı olduğu 34 numaralı milli takım forması hediye etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor