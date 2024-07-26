Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'in La Fiorita'yı 6-1 mağlup etmesi sonrası tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'in, La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup ettiği maçın ardından soyunma odasında teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Başakşehir, konuk ettiği San Marino ekibi La Fiorita'yı 6-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takip etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, müsabakanın ardından soyuna odasına giderek, alınan sonuçtan dolayı Teknik Direktör Çağdaş Atan ve futbolcuları tebrik etti. - İSTANBUL